Ya consultaron 70 mujeres policías por casos de acoso

“La mayoría de las oficiales mujeres han vivido alguna situación de violencia. En la mayoría de los casos, quienes denuncian terminan siendo sancionadas y los denunciados siguen ascendiendo dentro del escalafón”, aseguró la mujer, quien en 2014 se encontró en la situación que hoy describe. En ese año, Clara trabajaba como cabo en una comisaría de Neuquén y denunció a un superior por maltrato en Asuntos Internos.

“La primera instancia es denunciar en la fase interna, ahí una se encuentra con oficiales hombres que siempre ponen en duda lo que expresás. No buscan comprobar los hechos, no hacen nada y luego te sancionan a vos por haber ensuciado el buen nombre de otro oficial, ni hablar si es un superior tuyo”, relató Clara. En este sentido, la mujer explicó que de las consultas que llegaron a la red, no todas prosperaron en denuncias, principalmente por “el temor que tienen a ser cesanteadas”, aclaró.

En su caso, se dio que ese mismo año en el que ella denunció, el padre de su hija fue asesinado mientras desempeñaba sus funciones en Añelo. “Días después del hecho, tuve que estar sentada en un plenario administrativo y quedé afuera de la institución porque me llenaron de días de arresto aunque en casi diez años no había tenido sanciones por mis funciones”, relató.

Actualmente, ya fuera de la fuerza, se convirtió en la cara visible de la red en Neuquén. “Todos los días nos llegan casos de distintos puntos del país y a nivel provincial de mujeres que están sufriendo violencia, en todas sus formas”, aseguró Clara, quien detalló que la idea de organizarse surgió en febrero y que están trabajando en un proyecto de ley para impulsar que haya perspectiva de género en el reglamento policial.

Contención y transformación

El nombre elegido por las mujeres que conforman la red va más allá de su deseo de ser una asociación u organización con fines concretos como el proyecto de ley a presentar. Además, hay psicólogas, trabajadoras sociales y una abogada para asesorar y contener a las mujeres policías, que en muchos casos acuden a ellas para contar sus padecimientos. “El mayor tipo de violencia sufrido es psicológica, que va también de la mano con episodios de acoso sexual, laboral y maltrato”, aseguró Clara.

A la lista se suma el “techo de cristal”, referido a la imposibilidad de seguir ascendiendo en la fuerza y la dificultad de equilibrar su posibilidad de trabajar en una fuerza de seguridad donde el deseo maternal está mal visto.

“Lo importante es que el mensaje llegue a otras mujeres policías que todavía no se animan a hablar porque tienen miedo y se sienten solas. Es bueno que sepan que se está trabajando para revertir esto junto con profesionales”, expresó.

Policia-violencia-de-género-página-30-2.jpg

Un techo que las aleja de puestos jerárquicos

El 24 de abril, el jefe de la Policía Rubén Tissier firmó, junto a representantes del Tribunal Superior de Justicia y del poder Ejecutivo, un convenio en el que se establecía que se realizarán capacitaciones en perspectiva de género dentro de la fuerza.

Sin embargo, desde la red informaron que el anuncio fue una sorpresa y que “hay muchas mujeres policías que están capacitadas en perspectiva de género pero que no están siendo convocadas por la actual jefatura”, indicó Clara Herrera, ex policía neuquina e integrante de la red nacional.

Lo mismo ocurrió con las declaraciones sobre la igualdad de posibilidades entre mujeres y hombres dentro de la Policía. Tissier aseguró que todas y todos tienen las mismas oportunidades, “pero todos saben que esto no es así”, afirmó Herrera.

Es que en los dos últimos años, a las mujeres que ostentaban cargos de oficiales y con vistas a poder llegar a una jerarquía con mayor responsabilidad las desplazaron y se terminaron yendo de la fuerza.

19 Son las provincias que se han sumado la red nacional

A pocos meses de su creación, casi todas las provincias del país tienen representantes de la Red Nacional de Mujeres Policías que trabajan de forma articulada.

Desde febrero la organización, que viene creciendo a pasos agigantados, ha recibido 300 consultas de mujeres que trabajan en las distintas fuerzas en todo el país.

El propósito de la red es brindar atención legal y psicológica a las mujeres que padecen las prácticas machistas en la fuerza.

Opinión: "Esta es una batalla contra la opresión"

Abogada-mujeres-policías-página-30.jpg

Mariana Herrera - Abogada de la Red Nacional de Mujeres Policías

Existe un ámbito laboral que por más de 30 años mantuvo en silencio los sufrimientos de las mujeres, que quedaban encerrados en las paredes de las comisarías. En la sociedad cada tanto se visibilizaba algún que otro caso aislado que llegaba a los estrados judiciales pero quedaba impunes.

La realidad es que una mujer policía que padece la violación de sus derechos hoy no tiene a dónde acudir, no tiene protección, no tiene asesoramiento, no tiene una respuesta del Estado. Siendo una trabajadora del Estado, que presta un servicio tan fundamental como la seguridad, la mujer policía no recibe del Estado las herramientas necesarias de protección. Nadie le asegura su integridad física ni psicológica para seguir trabajando.

Las mujeres policías sufrimos violencia, abuso de autoridad, hostigamiento y abuso sexual. La opresión del sistema policial opera a diario en sus cabezas; deben callar, si no, ellas saben cuáles son las consecuencias: hostigamiento, persecución, cambios de destinos, etc.

Es por eso que se organizaron, para pelear la batalla más importante de sus vidas contra la opresión.