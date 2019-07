Embed

“Yo fui una de las que se lo ofrecieron, pero dije que no. A mi me lo ofreció Nara Ferragut. Tengo muchos datos porque me mandaron todo”, inició la polémica panelista.

“Me lo ofreció de buena fe. Me senté a tomar un café con ella, me mando un video, me mando un audio como el de Jazmín Stuart, me mando todo el estatuto, me mando un grupo de Whatsapp, me dijo que todos los miércoles había una reunión, que era metafísico, espiritual, que era para pulir los miedos”, detalló sobre la conversación que tuvo con la neuquina.

Sin embargo, Yanina explicó que a ella no le cayó en gracia la propuesta. “Soy contadora y soy vieja. En mi época de universidad estaba lo de la estafa del avión y en ese momento se entraba con 7 mil dólares. Con todo esto, le dije a Nara: ‘todo muy lindo, pero para querernos, ser espirituales y cambiar miedos, porque hay que poner 1440 dólares”, comentó en medio de risas.

“Tengo amigos que remodelaron su casa con esto”, atinó a decir Lourdes Sánchez, a lo que Latorre siguió: “Las primeras tres líneas (por el sistema piramidal) ganan, después la gente se da cuenta y empieza la estafa”.

“Por ejemplo, Carla Conte cobró diez mil dólares. ¿Los va a devolver? ¿Va a llamar a cada una?... María Carámbula cobró una cifra exorbitante que no me animo ni a decir porque son más de 50 mil dólares. Edda Bustamante, Emilia Mazer… Edda se salió porque empezó a sospechar, como también Nara (Ferragut). Ella entró por Barby Silenzi, que es una chica que es una laburante y que necesita la guita, y no sé si llegó a cobrar. Juana Repetto también cobró me están avisando”, finalizó.

LEÉ MÁS

El Telar de la Abundancia sigue enfrentando a las famosas