“Me van a buscar todos, pero ya le aposté a Ángel de Brito que, desde el lunes, voy a estar muda con todo lo relativo a Lola. Te juro por Dios que sí. Un hijo lo puede lograr, pero ella no me pidió nada”, agregó la esposa de Diego Latorre.

La panelista contó que le da consejos a Lola pero “no la escucha”. “Su papá está asustado, el lunes vamos a ir para hacerle compañía y brindarle todo nuestro apoyo”, comentó la rubia.

Por otro lado, Yanina reveló que hace poco le ofrecieron hacer un ciclo junto a su marido. “El programa sería de deportes y tendría reportajes. No le tengo miedo a nada. Diego cuida las formas, nos complementamos bien. Me corrí del ego cuando pasó lo que pasó, no todo es calentura y sexo”, expresó la panelista de LAM .