Sin filtro

Yanina Latorre, ante el pie que le dio el conductor del programa, expresó: “Ah, sí, bueno, la que dice que derrapo ni la nombro porque no le voy a dar fama, ¡pero repitió como data propia todo, pero todo lo que yo dije!”.

Luego la panelista fue letal y liquidó a las mujeres que secundan a Moria Casán: “Chicas, si van a hacer un programa sin la One, que la One es la One, me di cuenta que sin ella el programa no tiene rumbo, era muy difícil verlo”.

Sin vueltas, Latorre después les apuntó a Sofía Zamolo y a Natalie Weber. “La Zámolo decía ‘¿Pero tiene tanta plata?’ ¡La Zámolo! ¡Que de guita sabe bastante! ¡Fue tapa de todos los diarios ‘Costantini el hombre de los mil millones’, Natalie Weber diciendo que no leía los diarios ¡Laburás de panelista, reina!”, cerró Yanina su ataque contra sus colegas.

Como si fuese poco, también atendió a una de las angelitas

Yanina Latorre anduvo este miércoles con pocas pulgas. Una vez finalizado el programa, se encargó de pegarle a una de sus compañeras. Es que las angelitas una vez más se chicanearon al aire, algo que cada vez es más frecuente: Karina Iavícoli trató a Yanina y a Majo Martino de “perras salvajes”.

Latorre no la dejó pasar y criticó inmediatamente a su compañera con que ella sí estaba nominada al Martín Fierro. Iavícoli intentó poner paños fríos a la pelea, y en la cuenta oficial de LAM tuiteó su exabrupto respondiendo con carcajadas y asegurando “las quiero”.

La rubia recogió el guante con un retuit de ese mensaje y fue letal: “Primero bardeás... y después te hacés la boluda”.

Yanina Latorre on Twitter Primero bardeas. ... y despues te haces la boluda https://t.co/asLCWhgOgK — Yanina Latorre (@yanilatorre) February 26, 2020

