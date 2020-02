Jorge Rial chicaneó y De Brito le respondió duro

Con todo esto, el jurado del “Bailando” tomó la posta y le respondió picante: “No entiendo. Rial se fue de vacaciones dos meses, ¿y pasa todos los días por el estudio a saludar? ¿Por qué no disfruta de las vacaciones, de la mujer, de las niñas? ¿Y entra un segundo para bardearnos a nosotros?”, arrancó. “¿Dijo que las angelitas no hacen periodismo? Ellos están tres horas con Liggi y Adriana Aguirre, dejame de joder. No le importa a nadie. ¿Por qué se meten con nosotros?”, siguió diciendo irónicamente. “No lo entendí, que hagan un programa bueno. ¿Por qué no se ocupa de sus ‘intrusitos’? ¿Qué le pasa a Rial? Si fue un tiro por elevación, le vamos a devolver misiles”, cerró amenazante, dejando en claro que no le va a dejar pasar ni una sola al polémico conductor

De Brito habló de los 20 años de Intrusos: “Jorge Rial va a festejar solo”

Molesto con el comentario de Jorge Rial, y en medio de un móvil con Marina Calabró, el jurado del Bailando disparó munición pesada contra el chimentero. Es que aseguró que ninguno de los ex panelistas serán parte del gran festejo por los 20 años del programa.

Fue la misma Calabró quien confirmó que había declinado la oferta, teniendo en cuenta que ahora ella será la nueva conductora del envío de Canal 9 Confrontados.

“¿Volvés a Intrusos para los 20 años del festejo?”, le preguntó De Brito a la periodista, y ella respondió sin vueltas: “No, ya no”. “¡Otro más que se baja! Va a festejar solo Rial. Ya se bajó Canosa y Luis Ventura no quiere saber nada. Marcela Coronel trabaja en Hay que ver, con Listorti. Vos vas a tener tu programa y no podés. Encima te lo llevás a Tartu. ¿Quién festeja? Que vuelva Angie Balbiani para los 20 años”, bromeó con su ácido humor.

Sin embargo, Calabró intentó aclarar: “Los que tienen contratos con otros canales están negociando para ir. Eso vale para la gente de El Nueve y para Daniel Gómez Rinaldi (se fue del ciclo en medio de un escándalo con el conductor)”. Fue allí cuando Ángel volvió a disparar contra Rial: “¿Va a volver Rinaldi, con las cosas que se dijeron? Yo me desmayo”.

