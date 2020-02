Mirtha le bajó un cambio a la polémica con Moria

Su presencia fue más que llamativa, dado que desde hace un tiempo La One no dejó de criticar algunas actitudes de su colega con su lengua karateca. "Usted siempre dijo que no es rencorosa, pero es memoriosa, y Moria en los últimos tiempos fue bastante crítica con usted, ¿no hay rencores?", le preguntó un cronista en la puerta del teatro por la polémica a Mirtha Legrand.

"No, ni sé qué dijo. ¿Qué dijo?", lanzó la conductora, tratando de evitar la polémica. "Le ha dicho ‘la Señora Rococó Rosada’, la mandó a descansar a Villa Cañás, le plantó un almuerzo en el 2017", le recordó el periodista, a lo que, entre risas, la Chiqui replicó: "¿Sí? ¿Todo eso? Le voy a preguntar ahora". "¿Moria es una de las divas?", insistió el cronista intentando sacarle una declaración jugosa. "Sí, es una diva. Yo soy una estrella", contestó Legrand, reivindicando su lugar en el mundo del espectáculo.

Horas después, en las redes, Moria le dedicó unas palabras de agradecidmiento. "Thanks Mirtha. Tu ida a todos los teatros habla de tu grandeza, se termino #ElChiquitaje", Tuiteó. Por otro lado, la conductora evitó hablar de política y de una posible invitación al presidente Alberto Fernández a su mesa. "No hablo de eso", le dijo a la prensa, antes de confirmar su regreso a la tevé el 7 de marzo.

