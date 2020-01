La tremenda respuesta de Moria a Feimann porque criticó a su hija

Aunque el periodista recibió apoyo en sus redes al marcar esa supuesta contradicción, otros lo criticaron por meterse con la manera en que cada uno decide gastar su dinero. Hasta que apareció Moria. la madre de Sofía hizo un hilo de tuits en los que destrozó a su compañero de América.

"Bueno, bueno, bueno, de querer ver presa a la VICE a un comentario de doña que no llega ni a chisme, en vez de comentar semejante pelotudez, como que mi hija me come la billetera, te aviso que no uso billetera porque me da verguenza tener animales en ellas, ni uso ropa interior porque soy hermafrodita y tendría problemas si te cruzo en el canal, antes de fijarte donde veranea mi hija con semejante comentario pedorro, por qué no la alentaste que le trajo a nuestro país premios internacionales como la CONCHA de PLATA de SAN SEBASTIAN que se lo ganaron en nuestro país solo LA ALEANDRO y LA BORGES", contestó la One en sus primeros mensajes. Pero la siguió, usando su lengua karateca y con una frase polémica: "Te dan asco las CONCHAS porque no creo lo hayas mencionado en tus pontificaciones amarillas televisivas donde de vez en cuando hechás un chorro de lavandina".

Moria continuó la defensa de su hija, destacando sus logros. "Es la actriz argentina de la new generation que más premios gana para nuestro país, con ALANIS que costó menos seguramente de que lo que vos cobrás, consigue para nuestro amado país algo que tiene que ver con la cultura, la sensibilidad y el arte ciematográfico. Es alguien que elige ser prostituta antes que cualquier trabajo, Que ashhsco no?#PAR_FAVAR seguí con tus cableadas misóginas por A 24! Bye DOÑO #BONSAI_MENTAL Aguante #ORIANA_FALACCI y su #ENANO_FASCISTA", tuiteó.

"Ah... y no veranee en PUNTA, acabo de venir de FLORENCIA donde me casé, así que si vas a comentar farándula forrándula... informate!!!", cerró la One.

