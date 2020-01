¿Quién será el actor que interprete a Luismi en su serie?

La segunda etapa de la vida del cantante se comenzaría a rodar en febrero, sin que por ahora haya locaciones o sitios de filmación confirmados, y quien protagonizaría la nueva temporada es Fernando Colunga, un reconocido actor mexicano que se pondría en la piel de un Luis Miguel mucho más grande y experimentado.

Colunga tiene más de 25 telenovelas en su historial, realizó televisión y cine y presenta un curioso parecido con el cantautor de "Ahora te puedes marchar". De su vida privada se sabe poco, aunque ahora buena parte de su historia saldrá a la luz en caso de repetir el furor que generó Boneta, quien no ha hablado al respecto y en su cuenta de Instagram sólo publicó una fotografía acompañada por el mensaje "lo mejor está por venir", aunque no se sabe si tiene alguna dedicatoria oculta hacia un panorama laboral que no implique el trabajo en la famosa producción de Netflix.

LEÉ MÁS

Jimena Barón suspendió un show por su mala salud

Los Guns demandan a un fan por filtrar inéditos