“Por favor, necesito que la persona que ayer (domingo) se llevó mi billetera en el Jumbo de Escobar… Yo subí las bolsas al auto y me dejé la cartera en el carro, y necesito que por favor me la devuelva”, arrancó. Luego, siguió quebrada en llanto: “Tenía mis ahorros porque iba a cambiar plata. Tenía dólares, pero los dólares fueron denunciados, así que no los van a poder usar".

Los audios de Cinthia después de haber perdido sus ahorros en un changuito de supermercado

"Les pido que por favor me lo devuelvan y me lo dejen acá, en el Jumbo. Yo les doy recompensa. Pero necesito ese dinero porque eran los ahorros que tenía con mucho esfuerzo. Por favor, ayúdenme”, agregó Cinthia, muy angustiada, en sus redes.

Al final, Cinthia suplicó: “En el supermercado ya están avisados y está todo denunciado. No van a poder usar nada, así que por devuélvanmelo, por favor. Tenía todos mis documentos y los de las nenas”.

“Por favor, si tenés honestidad dejáme las cosas en el barrio Los Aromos, Escobar. Nadie va a preguntar quién fue, solo déjenlo ahí, por favor”, escribió en su IG.

(ROBO BRUTAL) Le robaron la billetera a Cinthia Fernández con los los ahorros en dólares.

¿Renuncia?

En LAM tocaron el tema y pasaron unos audios en los que, quebrada, Chintia decía que no iba a ir al programa y que no tenía fuerzas porque le estaban pasando "muchas cosas malas".

“Me sacaron todo, la billetera, la cartera, mis ahorros, la documentación... Dios, la tarjetas, documentos, todo. No puedo ir más. No quiero ir más. No puedo más con todas las cosas que me están pasando. No quiero ir a ningún lado. No quiero más nada”, le dijo al productor de LAM en un audio que pasaron al aire en el programa.

"Quiere renunciar y no venir más a Los ángeles de la mañana. Hasta mañana (por el martes) le guardamos la silla", explicó Ángel de Brito.

