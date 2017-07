La panelista confesó que viajaron a Punta del Este con Diego para tratar de estar lejos de Buenos Aires, estar tranquilos, “dormir, chupar, comer y hacernos masajes", detalló.

"Me embola estar aclarando lo que no hay, no tengo de que esconderme ni ocultar, no soy una ladrona y Diego tampoco. Hablo porque yo laburo de esto. (Diego) no tiene por qué contarle o no a la gente qué hace en su cama. Lo mejor que hago en la vida es ser madre, todo lo hago por mis hijos", agregó.

Embed Gran dia para comer y dormir pic.twitter.com/Mrp3Fk9v9X — Yanina Latorre (@yanilatorre) 9 de julio de 2017

"A veces lloramos y a veces nos reímos, es un proceso largo. Con Diego nunca estuvimos mal, mantenemos una armonía", confesó y recalcó: "Hablamos mucho y lloramos un montón, los dos, Diego también llora".

"Me enojó la mentira, lo marginal y lo berreta de la situación, pero eso no me llevó a una crisis profunda", concluyó.