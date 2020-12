Yanina Latorre y Gladys la Bomba Tucumana pelearon al aire

Las declaraciones de Yanina Latorre fueron refutadas en tiempo real por Gladys la Bomba Tucumana, quien le escribió un mensaje a Ángel de Brito para Yanina Latorre: "Dile a la ‘cotorra’ que está todo mal conmigo. Le declaro la guerra por completo. Está reloca. Que vaya a un ginecólogo urgente porque está zafadísima en lo que dice. Nada que ver. Está todo mal con ella, sé que no le importa, pero a mí tampoco me importa un carajo".

Después del mensaje transmitido por Ángel de Brito, Gladys la Bomba Tucumana estableció una comunicación telefónica con la producción del programa y se cruzó en vivo con la angelita.

“Yo opiné, pero nunca hablé de tu parte física, ni te traté de ‘mal atendida’. Vos me mandaste al ginecólogo, me dijiste ‘cotorra’, me insultaste y está todo mal. Loca, yo pido justicia porque tu hijo estuvo en un lugar sin distancia social. Me gustaría que me pidas disculpas”, le exigió Yanina Latorre a la cantante de música tropical.

Pero lejos de disculparse, la mamá de Tyago Griffo insistió en su planteamiento: “ Vos no sabés si estás mal hormonalmente y eso te saca. Yo también me saco hormonalmente porque sos una mina de mi edad. Estás mal hormonalmente, por eso estás agresiva, peleadora”.