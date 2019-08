Screpante comenzó hablando sobre el final de su relación con el delantero y explicó que la crisis se desató durante unas vacaciones en Ibiza, en junio del año pasado. “Tuvimos una discusión fuerte, donde me acusó de cosas injustas y demostró celos sin fundamentos, decidí no volver con él a China -Lavezzi es delantero del equipo Hebei China Fortune desde 2017. Quería dejar pasar un poco de agua bajo el puente porque se había vuelto todo muy demente. Estábamos en diferentes sintonías: él, más para la diversión; yo, para formalizar. No pretendía dar un paso más en ese momento, pero sí que él se pusiera más las pilas con la relación, que todo fuese más estable” arrancó.

En este sentido, la modelo contó que soñaba con casarse y tener hijos, pero no veía a su pareja comprometida. “Yo esperaba que él, algún día, pusiera los pies sobre la tierra, que me prestara un poco más de atención. Cuando estábamos en Argentina se la pasaba armando planes con sus amigos y su discurso era que como estábamos todo el resto del año juntos, estando acá quería pasar tiempo con sus íntimos. Pero era muy vivo, quería que yo lo acompañara solo en la otra punta del mundo, donde no había nadie”.

Tras esa discusión, que terminó siendo el principio del fin, Yanina prefirió no contarle a nadie sobre la crisis. “Yo tenía esperanzas de que volviésemos; entonces no quería contarles para que no se preocuparan ni pensaran que él se había vuelto loco. Yo lo cuidé hasta el final. Él se terminó convirtiendo en una persona que yo desconocía. Pero no fue sólo conmigo, también se alejó de otra gente que era muy cercana desde su adolescencia”.

“En China yo me la pasaba llorando y llegué a pensar que él disfrutaba de verme así. Cada tanto consultaba con mi psicóloga, no quería tirar la relación al tacho pero estaba sufriendo. Es más, cuando volvimos después de nuestro corte, di todo para que funcionara y justificaba sus actitudes dañinas con sus presiones profesionales. Pero me cansé”, sentenció sobre el punto de quiebre.

“Hace ocho años yo conocí a otro Pocho, el de ahora no es el mismo del que me enamoré. ¡Nunca me imaginé esto! Y no pasa sólo por la plata, hay actitudes que me dolieron. Y aunque lo sigo queriendo, porque no lo odio, estoy convencida de que todo lo que conviene sucede”, agregó.

Tras la separación, Yanina no volvió a ir a China y sus cosas –en su mayoría ropa- se las trajo su ex cuñado y el hijo del Pocho, Tomi. “A lo último vivíamos en un hotel, así que yo sólo tenía ropa. A las dos semanas que él llegara, fueron su hermano y su hijo [Tomi, de 13 años], y me mandó diez valijas con ellos sin que yo se lo pidiera”.

Sobre la batalla económica, Screpante expresó que en diciembre del año pasado se reunió con Lavezzi para definir que era lo que a ella le correspondía. “En diciembre pasado, cuando él vino a Argentina, nos juntamos a hablar los dos solos más de una vez y le aclaré que yo no pretendía la mitad de sus bienes pero sí un lugar donde vivir y lo que me corresponda económicamente, porque en la segunda semana de separados, me empezó a cortar las tarjetas. En un momento, estuvimos de acuerdo con que los temas de dinero los hablaran nuestros abogados. Pero ahora su contrapropuesta es enfrentarme, después de que fui su mujer y lo cuidé como nadie. No quería llegar a hacerle un reclamo económico, pero creo que él quiere que yo viva mal para que sufra su ausencia”.

La modelo aclaró que está reclamando un departamento que el deportista no usa. “Estoy pidiéndole vivir en este departamento, porque sé que no le generaría un problema. También que lleguemos a un acuerdo económico. Me fui a vivir con él al exterior porque así me lo pidió. En ese momento, yo estudiaba diseño de interiores y trabajaba bastante como modelo, ayudaba a mi familia con eso, pero él me convenció y yo estaba muy enamorada”.

Sobre el inmueble, Yanina siguió diciendo: “Se compró hace casi ocho años, pero nunca se usó. Jamás vivimos acá ni tampoco él quería que se alquilara. Cuando veníamos a Argentina, nosotros vivíamos en Highland [un country ubicado en Del Viso] porque estaba cerca de la casa de mi mamá, en Cardales, y era de rápido acceso para ir a Rosario, de donde es él”.

Por último, Screpante hizo referencia al affaire de Pocho con Lucía Pedrazza, la novia de Nacho Viale. “No entiendo cómo pudo hacerlo siendo amigo de Nacho. Fue parte de estas actitudes extrañas que está teniendo últimamente. Yo creía que Pocho tenía valores; en otra época ni por casualidad hubiera tenido algo con la novia de un amigo de él. Todo eso ratificó mi decisión. Soltera y sin apuro”, finalizó.