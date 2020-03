Yomequedoencasa: 27 videjuegos gratis para pasar la cuarentena

En su página web, los gamer deben dirigirse a “Stay at home” con GOG: quédate en casa.

Detrás de este regalo no engaño, no hay que pagar y cualquier persona solo debe acceder aquí para empezar a divertirse. El único requisito que pide la pagina es descargar el launcher de GOG mediante el cual se inician todos y cada uno de los títulos de este paquete gratuito.

Dentro de esta lista podemos encontrar títulos como GWENT: The Witcher Card Game, Hello Neighbor, Ultima 4: Quest of the Avatar y muchos más.

Esta es la lista completa:

Akalabeth: World of Doom

Alder's Blood Prologue

Beneath a Steel Sky

Bio Menace

Builders of Egypt: Prologue

CAYNE

Doomdark's Revenge

Eschalon: Book I

Flight of the Amazon Queen

GWENT: The Witcher Card Game

Hello Neighbor Alpha Version

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

Legend of Keepers: Prologue

Lure of the Temptress

Overload - Playable Teaser

POSTAL: Classic and Uncut

Sang-Froid: Tales of Werewolves

Shadow Warrior Classic Complete

Stargunner

Sunrider: Mask of Arcadius

Teenagent

The Lords of Midnight

Treasure Adventure Game

Tyrian 2000

Ultima 4: Quest of the Avatar

Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams

Worlds of Ultima: The Savage Empire

