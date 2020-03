Yomequedoencasa y cocino: guiso de lentejas

No hay tiempo ni época. Te clavo un guiso de lentejas cuando tengo ganas y recomiendo lo mismo. Muy fácil de hacer, con una receta donde podés aprender varias cosas en el camino como por ejemplo elaborar un caldo posta; ganar fichas en el casillero paciencia al esperar el remojo de las legumbres y cocinar la carne en el momento indicado y no antes. Quizás ya las sepas, tal vez no... es una buena oportunidad para aprenderlo todo por el mismo precio!