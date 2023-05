Zapala: el arte del tejido, un imán para las infancias

La mujer es una de las 15 tejedoras que le dan vida desde hace más de 10 años, al grupo “Hilando y Tejiendo sueños” de esta ciudad. Agregó que “hacemos esto para que los chicos puedan conocer el mundo del tejido y para incentivarlos para que ellos continúen esta cultura para que no se pierda. Es lo que a mí me gusta y a pesar de que no tengo sangre mapuche a mi me encanta aprender todo. Hace dos años que estoy haciendo esto de los tejidos para aprender y si alguien le gusta en lo que le podamos enseñar lo vamos a hacer”.

Ana Luisa Gutiérrez Mora, de Zapala, otra de las tejedoras del grupo, calificó de “exitoso” el encuentro, que contó con participantes de diferentes lugares y edades. El grupo de niños estuvo muy entusiasmado al aprender sobre el proceso de hilado y tejido de lana y de alguna manera fueron los protagonistas centrales de la jornada de clausura. Ana espera que estos encuentros continúen en el futuro y agradeció a todos los participantes y en especial a su profesora Esmerita “Mery” Obando.

El Galpón del Paseo La Estación fue el espacio elegido los días 12 y 13 de mayo para llevar adelante el segundo Encuentro de Tejedoras. Con más de 70 stands a disposición, el público pudo disfrutar de los productos y creaciones de tejedoras y tejedores de distintos lugares de Neuquén, como así también de las provincias de Río Negro y San Luis.

El primer encuentro se realizó el año pasado en las instalaciones de la Feria Trabum Ruka por iniciativa del Grupo Hilando y Tejiendo Sueños a cargo de la capacitadora y artesana Mery Obando.

Obando precisó que “el objetivo de estos encuentros es transmitir los saberes y vivencias de nuestras madres y abuelas que tan sabiamente nos enseñaron este arte”.