Zárate defraudó a todo Vélez y Boca lo recibe con honores

La incorporación del delantero no cayó bien en los hinchas del Fortín que vieron en su acción un acto de “traición”, ya que además estaba a un paso de renovar su vínculo con el elenco dirigido por Gabriel Heinze. También es necesario recalcar que si bien Vélez escapó al descenso en la temporada previa, aún sus números son complicados ya que en este rubro todavía está por debajo de mitad de tabla (18°).

Ante el enojo de los simpatizantes de Liniers, el atacante envió un mensaje de disculpas en las redes para apaciguar las aguas. Entre las frases más significativas de la publicación, el ex Inter manifestó: “Dejar de jugar en el club de mi vida me provoca un dolor inmenso en el corazón y no cumplir mi palabra, más aún”.

Bronca en la familia

La decisión de Zárate no le cayó bien en su hermano Rolando, que también está vinculado a la entidad de Liniers. “Hace diez días que no habla con nosotros porque no compartía esa decisión. Discutí muy fuerte. Y hoy me desayuné con la peor noticia”. Fueron las palabras de Roly, quien aseguró que su hermano “le clavó un puñal por la espalda”.

Plantel “de primera”

El equipo de la Ribera abrochó con esta transferencia un refuerzo de lujo teniendo en cuenta la experiencia con la que cuenta Zárate, de paso por Europa y buen rendimiento en el torneo local. A partir de ahora tendrá entonces una ofensiva de gran calibre con nombres como Carlos Tevez, Ramón Ábila, Cristian Pavón y Walter Bou para dar batalla en la Superliga y aspirar a coronarse en la Copa Libertadores.