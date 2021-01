A 30 años del único, breve e intenso recital de Prince en Argentina

Entonces el músico fallecido el 21 de abril de 2016 a los 57 años compartió actuación con el guitarrista Levi Seacer, la cantante y tecladista Rosie Gaines y el baterista Michael Bland.

Dos referentes locales como Luis Alberto Spinetta y Charly García confesaron por aquellos días la magnitud del impacto de ver a Prince tocando por estos lares.

El “Flaco” sostuvo que "Prince es un músico avanzado. Pude comprobarlo en la prueba de sonido, sin una persona en el estadio, y me volví loco. Quizá a mucha gente se le haga incomprensible su música, pero a mí me deslumbró”.

El líder de Sui Generis y Seru Girán, por su parte, señaló que la visita de Prince “me parece un milagro. Para mí no fue un show corto, si seguía me desmayaba”.

El listado completo fue: "Someting Funky This House Comes", "Let's Go Crazy", "Kiss", "Funky Intro/Purple Rain", "Take Me With U/Alphabet St.", "Shake", "Dr. Feelgood", "Nothing Compares 2 U" y "Baby, I'm A Star/Thieves In The Temple/Jughead/Rock The House/Final Instrumental".

