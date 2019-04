“A la gente le gusta escuchar la historia de amor del Zorro, es increíble. Hacía once años que estábamos de amigos, él tuvo otras novias, yo me casé. Antes de eso ya fuimos novios, pero nos separamos porque yo quería tener hijos y él no. Por eso lo dejé. Me llevaba 30 años, yo tenía la edad de sus hijos. Pero seguíamos unidos porque yo era su traductora, su amiga, todo el tiempo me consultaba. Yo me casé y le presenté a una amiga para que no estuviera solo. Pero después me separe por él”, contó Araceli. Quien desmintió, como cuentan algunos, que Guy haya muerto en soledad y sin dinero.

“Estaba divino, es mentira que no tenía dinero, había alquilado un departamento en Recoleta. Él me dijo que tenía dinero para vivir el resto de su vida. Gano mucho más en la serie Perdidos en el espacio que por el Zorro. Y ganó mucho dinero en los rodeos. Ganaba tanto que Disney lo dejó ir a los rodeos pese a que tenía contrato de exclusividad, pero le pidió el 50% de lo que él ganaba”, comentó.

“Él no murió el 30 de abril. Murió el primero de mayo, hace 30 años. Ese día es mi cumpleaños y el de mi hermana menor (la fiscal Vanina Lizaso). Yo en ese momento hacía vivido mucho tiempo en Estados Unidos y no pasaba hacía mucho mi cumpleaños en Los Toldos, en familia. Por eso decidí ese día irme a Los Toldos. Guy tenía una entrevista con un abogado porque tenía un juicio con una editorial por una nota. No pudo venir. Me dijo que me fuera tranquila que él me llamaba al otro día para pedirle mi mano a mi mamá. Estaba con esa idea de casarnos”, recordó Araceli, y contó cómo fue que decidieron volver a estar juntos: “Estábamos recién reconciliados, mi marido me había dado una cachetada en una discusión y él me dijo: lo tenés que dejar ya. Él había dejado unos 15 días antes a su novia y me fui a vivir con él”.

“Él había tenido un primer ACV en 1981. Estaba hablando por teléfono con su ex, la madre de sus hijos, ella se dio cuenta que le pasaba algo y lo asistieron”, señaló. Ante el segundo ACV, en 1989, Guy estaba solo en su departamento y no lograron asistirlo. Lo encontraron muerto el 6 de mayo de 1989.

“Yo no lo podía creer. Él me dijo que era inmortal, y yo le creí”, dijo Araceli. Y cerró la nota aclarando un rumor sobre las dotes amatorias del actor: “Venía muy bien El Zorro. Conmigo funcionó de una manera que ningún otro lo hizo antes ni después. Una vez estuvimos 12 horas seguidas haciendo el amor”.

Tras su inesperada muerte, a los 65 años, gracias a los esfuerzos de su compañero Fernando Lúpiz, sus restos quedaron en el panteón de la Asociación Argentina de Actores (a pesar de que no era argentino). En 1991 su hijo Steve recibió sus cenizas en California y cumplió su deseo: esparcir sus cenizas en las montañas de California, en la playa de Malibú y en el océano Pacífico.