“Tengo un hijo y alquiler que pagar. Voy a volver a trabajar con el viejo manejando ambulancias. Ojalá lleguen ofertas”, dijo Sebastián Jeldres, goleador del equipo

“Sin dudas que voy a volver a manejar las ambulancias de mi viejo porque tengo un hijo, pago un alquiler. Se complica. Mi pase es del Rojo y veré si sale alguna propuesta”, revela angustiado el goleador del equipo, Seba Jeldres. Otro que se refugiará en un emprendimiento familiar es el volante Martín Ramos. “La mayoría de los chicos se quedan sin laburo. En mi caso, nunca dejé de trabajar porque si bien mi sueño es vivir del fútbol, sé que es difícil y tengo una hija. Así que estaré de lleno en la fábrica de aberturas de aluminio en Plottier y seguiré entrenando. No tengo problemas en jugar la Liga. Me estoy armando un video para mostrarme y ver si sale algo”, cuenta el Indio.

“La mayoría de los chicos se quedan sin laburo. En mi caso, nunca dejé de trabajar, si bien mi sueño es vivir del fútbol”, dijo Martín Ramos, mediocampista de Independiente

“Es un problema no sólo para Independiente sino para los jugadores de toda la zona”, reflexiona el defensor César Medina, ex Cipo al que se le termina el contrato.

“Es un problema no sólo para Independiente sino para la zona. Se me termina el contrato, seguiré jugando, veremos donde”, dijo César Medina, defensor ex Cipolletti.

Uno que apuesta al estudio

El juvenil creativo Brian Canales estudia radiología y dijo: “Aún no pensé qué será de mi futuro, por ahora sigo entrenando y estudiando”. ¡A pelearla, muchachos!.