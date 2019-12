El actor que hará temporada con la obra Desnudos fue interceptado por una notera de Confrontados, quien aprovechó para reavivar el escandaloso tema. "Opto por no hablar porque hay una cosa de morbo que a mí no me interesa. A mí me interesa hablar con mi esposa, sobre todo con mi hijo (mayor) y con la gente que les pude causar algún tipo de efecto rebote. Después no me interesa hablar con los medios de algo que tiene que ver conmigo", explicó el esposo de Sabrina Rojas.