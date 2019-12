La China Suárez volvió al país y se mostró incómoda y cortante

Algo incómoda con la insistencia de la cronista, Suárez dejó en claro que no quería seguir con la entrevista. "Estoy con mis hijas, no quiero hablar. Está todo bien. No tengo más nada para decir. Gracias. Buen día", dijo una de las figuras de ATAV.

Desmejorado

Mientras su ex ya está en Buenos Aires, Vicuña reapareció en Santiago de Chile. El actor fue a cenar a una reconocida parrilla, donde comió un churrasco, comida vedada en el hogar que compartía con la China, que es vegetariana. Benjamín compartió en las redes una fotografía del momento y los usuarios no tardaron en hacer sus comentarios. Muchas personas señalaron el aspecto descuidado del actor. "Reapareció Vicuña en la vida social de Chile", escribió Ángel de Brito.

“Se van a dar otra oportunidad”

Pitty, la numeróloga, pronosticó cómo están los actores: “Es muy probable que se den otra oportunidad. Ella tiene un 6 para este año y para el 2020 tiene un 7, por el que todavía deberá sortear más pruebas en cuanto al crecimiento, al amor, a la paciencia y al orden”. Sobre el actor, expresó: “La está pasando mal porque tiene un 7. Es un replanteo, está para adentro. Es un número místico. En 2020 va a tener un 8 y, si no se arregla con ella, termina en otro país”.

