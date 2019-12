Moria se quebró al aire por la muerte de las dos niñas en la Ruta 2

Embed

"Hola, buenas tardes a todos. Les voy a pedir disculpas porque siempre prometo cuando entro que les voy a dar energía y hoy no se las puedo dar porque no lo siento", comenzó explicando la diva. Y continuó: "Estoy súper consternada por la tragedia que ocurrió con nuestros niños. Mi pésame absoluto a sus familias. Creo que todo el país esta consternado porque ver morir niños es desgarrador. Imaginar cómo estarán sus padres no se puede dimensionar".

Tras asegurar que iba a ser un programa totalmente diferente, Moria no ocultó su tristeza y se mostró desarmada. "Les pido disculpas porque hoy seguramente no los voy a poder entretener pero no les quiero mentir. Como siempre les paso energía, hoy no la puedo pasar porque no la tengo".

"Escuché el audio de una niña que estaba toda lastimada en una ambulancia y le pedía a su abuela que vaya a buscarla. Juro que creí que era Helena. Creo que a todos los que somos padres o abuelos nos moviliza porque se trata de niños", expresó sin poder contener el llanto.

LEÉ MÁS

¿Pase de factura? Mirtha contó que Macri no la invitó a su cena con famosos

Persecución, violencia y escándalo: la llegada al país de Alex Caniggia