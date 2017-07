A corazón abierto

“Lo único que me sacó adelante en todo momento fue la fe. Desde el primer momento yo dije ‘se va a curar’. Fui positiva y confié en que Dios iba a continuar haciendo lo que estaba haciendo, de ponernos a los médicos que nos puso, de que guíe las manos de los doctores, de que tenga los mejores tratamientos. Me agarré de eso”, expresa la actriz en un adelanto del programa.

Además del emotivo relato, Luisana y Susana compartieron una serie de actividades que forman parte de la rutina de la joven, como cocinar, andar en bicicleta, salir a correr e ir al gimnasio y pasear por las calles de Vancouver.

A ganar: El programa competirá con La fragilidad de los cuerpos, ciclo que está promediando los 11,2 puntos.

Esquivó a Lanata

Si bien en un principio se habló de que la entrevista iría en la emisión del domingo pasado para darle una buena batalla a Jorge Lanata y a su Periodismo para todos, la producción decidió dejar su tan preciado as para emitirlo el miércoles, el único día que Marcelo Tinelli no está al aire con Showmatch. Entendiendo que podía perder con PPT. Susana aprovechó su última entrega para sacarse de encima todo el material que le estaba quedando “viejo” (como el mano a mano con Nicole Neumann) y sacarle provecho a la entrevista con Luisana Lopilato un miércoles, ya que ella no habló con ningún otro medio.