A defender el Grupo Mundial

Pella no pudo con Fognini y Argentina cayó 2-3 contra Italia en el inicio de la Davis. En septiembre juega el repechaje.

Buenos Aires. Argentina no sacó rédito del impacto anímico que significó haber ganado la Copa Davis hace poco más de dos meses y, pese a insinuar una remontada, finalmente perdió con Italia 3-2 en la serie de la ronda inicial que se jugó en el Parque Sarmiento. Una derrota dolorosa que se concretó con la caída en cinco sets de Guido Pella ante Fabio Fognini por 2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2, luego de 4 horas y 16 minutos.

El bahiense no pudo mantener su ventaja de dos sets y perdió ante un jugador que mostró su mejor nivel en el cierre del partido. Ahora los tanos jugarán ante Bélgica.

La serie había comenzado el viernes con la visita ganando los dos singles, pero el equipo de Daniel Orsanic la emparejó con la victoria en el dobles más el triunfo de Berlocq del domingo. Así, Italia envió a los argentinos al repechaje, tal como había hecho hace tres años cuando se impuso en Mar del Plata por 3-1. Esa vez el equipo criollo debió revalidar su plaza en Sunrise, Estados Unidos, y lo hizo con éxito ante un rival más débil como es Israel, al que superó por 3-2 con enormes actuaciones de Mayer. En esta ocasión, el escenario es más complicado, ya que la albiceleste corre serio riesgo de descender luego de 16 años, desde que subió en 2001.

Es una lástima que apenas dos meses y 10 días después del gran festejo en Zagreb, el equipo de Daniel Orsanic deba enfocarse en mantener la categoría frente a un rival que se develará en abril y que podría ser aún más complicado que Italia, sobre todo si Juan Martín Del Potro mantiene su decisión de no competir en la Davis.

4 veces jugaron Argentina e Italia, con dos victorias por lado, siempre del equipo visitante.

Un campeonato con muchas ausencias

Casi no hubo tiempo para regocijarse por haber ganado la primera ensaladera de la historia. Argentina cayó en la primera ronda contra Italia y ahora deberá pensar en mantenerse en el Grupo Mundial. Ahora se vendrán meses de replanteo, de aprender de los errores cometidos, para tratar de seguir en la elite. El mal de ausencias fue un duro impacto: aquí no contó con Juan Martín del Potro ni con Federico Delbonis; Horacio Zeballos se dio de baja por una dolencia, Diego Schwartzman también se vio impedido de jugar al no poder recuperarse de una lesión, y hasta Leonardo Mayer estuvo afectado por problemas físicos luego del dobles del sábado. A eso se sumaron los inconvenientes de una organización que estuvo lejos de la ideal. Por todo eso, la Copa Davis, que tanto costó conseguir, se va pronto de nuestro país.

Lo que viene

Argentina, al igual que los otros siete perdedores de esta instancia, deberá disputar en septiembre un repechaje por la permanencia en la elite de la Davis. Su rival saldrá por sorteo de los ocho clasificados provenientes de los grupos regionales: Europa/África, Asia/Oceanía y América, que a su vez tienen tres o hasta cuatro categorías.

De las 16 selecciones que tendrá el repechaje, ya están definidas ocho provenientes del Grupo Mundial, que son Argentina, Alemania, República Checa, Suiza, Japón, Canadá, Rusia, Croacia.

A esos países se sumará Hungría, ganadora de la zona europea/africana. Además, quedarán por definir otros tres vencedores por Europa y África, dos por Asia y Oceanía y otros por América.

El italiano recibió a Maradona y le regaló una raqueta

La presencia de Diego Maradona no pasó inadvertida para nadie en Parque Sarmiento. Ni siquiera para Fabio Fognini, que cruzó unas palabras con el Diego en medio del quinto punto de la serie. Más tarde, el italiano lo recibió en el vestuario y le regaló una raqueta a su ídolo.