La autopsia reveló que la actriz había muerto por una falla multiorgánica. Además de haber tenido un paro cardiorrespiratorio, los expertos afirmaron que tenía una isquemia, una obstrucción arterial que puede ser fatal. La actriz contaba también con una hemorragia interna en las trompas de falopio, un problema en los pulmones y había consumido cocaína y alcohol.

Si bien el estudio se realizó hace ya tiempo y los resultados fueron concluyentes, tras el fallecimiento de Diego Maradona el abogado que representa a la familia Jaitt, Alejandro Cipolla, pidió que se exhumase el cuerpo de Natacha para realizar el mismo estudio que se había hecho con el Diez. En este sentido, relataron que no se realizó análisis a sus cabellos, los cuales podrían haber determinado la presencia de alguna sustancia, que no aparecería en ninguna otra parte de su cuerpo.

“Esta marcha se organizó con un fin social, ya que en la Argentina no hay justicia. Hay justicia para unos y para otros no. Como verán en la causa de Maradona se hizo hasta lo imposible, se imputó hasta al perro. Pero en la causa de mamá todavía no se imputó a nadie, están todos libres. Él único que está preso es el que llevó la droga a ese lugar y después no se sabe más nada”, agregó Antonella.

En ese momento, fue que la joven le pegó al colectivo de Actrices Argentinas. “Esta marcha la pensamos hace bastante con Uli, él estuvo hablando con las chicas de Ni una menos y el colectivo de Actrices, como verán no están presentes, ninguna representante. Inclusive este martes Actrices Argentinas subió el posteo una hora antes sin darle tiempo a la gente que venga a la marcha”, sentenció.

Ulises tomó la posta y afirmó que el nuevamente buscó el apoyo de las intérpretes más populares del país, pero fue ignorado otra vez. “Yo me la encuentro a Laura Azcurra porque ella vive en Villa Urquiza, en este barrio. Debe vivir acá a tres cuadras y no está acá presente. Hace un mes me la encontré y le dije si me podían ayudar por favor. Ella me contestó: ‘Vos nos atacaste cuando paso lo de Natacha’. Me dijo que estaban dolidas las chicas porque las critiqué. Pero yo las critiqué porque no estuvieron. Y le dije: ‘Dejen el rencor, el odio, vengan a apoyarme y arranquemos de nuevo, porque la víctima es Natacha’”.

Luego, el conductor mostró unos chats de WhatsApp que Ulises tuvo con Laura en los que él le pedía tener una reunión para explicarle sobre la causa de Natacha y para que lo apoyara en la marcha. El insistió varias veces para pedirle ayuda y Laura dejó de contestarle.

“Ella se hace la falsa preocupada, me dice que sí arreglemos para tomar un café, me promete que se va a juntar conmigo, pero me dejó colgado. Es una hipocresía tremenda, me conecta con otra chica de Actrices, Melissa Metzger y me prometen que van a publicar en las redes del colectivo. Hablé el jueves y publicaron el aviso hace una hora. Es una falta de respeto, la gente no se enteró”, señaló el conductor radial de El show del espectáculo que se emite por Radio Urbana.

¿Cómo está la causa?

Natacha Jaitt se había convertido en una figura muy relevante de los medios argentinos luego de haber acusado a varios personajes públicos de abuso y corrupción de menores en las inferiores del club Independiente. Esto hizo que muchos considerasen que su muerte podría ser de un asesinato.

La Justicia realizó varias pericias, incluyendo un análisis toxicológico que descartó la presencia de ADN de terceros. Se hizo también una investigación entorno al celular de Raúl Velaztiqui Duarte, quien estaba presente en el lugar del hecho, pero no se encontró nada de interés. Así el productor, que fue el único detenido por la muerte de Jaitt, fue absuelto y actualmente se encuentra en libertad.

Los investigadores consideran que hay una sola pieza que falta analizar para poder cerrar el caso: el Ipad de Natacha. La actriz había llevado el dispositivo al salón de fiestas pero no lo encendió en toda la noche y éste quedó envuelto dentro de una mochila en un estante. Al lado había una suma de dinero que no superaba los 30 mil pesos. La última fecha de encendido del aparato fue antes de la fiesta, en la casa de Natacha.

Lograr destrabar un producto Apple es complicado, pero el de la fallecida mediática fue aún más difícil. La familia entregó una posible clave, pero tras probar todas sus combinaciones no llegaron a nada. Gendarmería hizo uso de un acuerdo con la empresa Celebrite, conocida internacionalmente por poder resolver este tipo de cuestiones y al momento ya se intentaron 34 mil claves distintas, pero ninguna dio resultado. El total de combinaciones posibles es de un millón.

Uno de los principales problemas al momento de acceder al Ipad de Jaitt es que el sistema operativo del dispositivo estaba desactualizado. Sin embargo, Cipolla instó a la Policía Federal a que utilice la misma tecnología que se usó para abrir los celulares de los rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa. Así, en marzo del año pasado Gendarmería logró ingresar a la memoria ROM, lo que les dio accesos a algunas fotos y conversaciones de Natacha, pero ninguna hacía referencia al contexto de su fallecimiento. Sin la clave no se puede acceder a la nube, donde se supone habría más información.

Sin embargo, incluso si se pudiese acceder al Ipad de manera completa, los investigadores no tienen la esperanza de encontrar allí ninguna prueba concluyente, ya que el aparato no cuenta con un chip de internet que le permita utilizar aplicaciones de mensajería, como Whatsapp. Si se podían utilizar redes sociales, pero esas cuentas deberían ser accesibles por otros medios.

El celular de Natacha si pudo ser analizado. Allí se encontraron ocho mil videos, diez mil imágenes y 300 conversaciones, pero ninguna que resultase llamativa para la investigación. Se pudieron visualizar los chats previos a la visita a Xanadú, donde planeaban discutir la posibilidad de realizar un show de Stand Up. Todo lo allí dicho coincide plenamente con lo que declararon los involucrados en sus testimoniales.

Actualmente en la causa no hay ningún imputado. Raúl Velaztiqui Duarte, el productor de espectáculo que acompañó a Jaitt esa noche, había sido detenido por falso testimonio tres días después de la muerte de la actriz ya que los investigadores encontraron dos contradicciones en sus declaraciones. Primero dijo que no sabía donde estaba el celular de la fallecida, aunque luego las cámaras lo mostraron colocándolo dentro de su camioneta, y después afirmó que el cuerpo de Natacha estaba colocado en una posición que no se condice con las fotografías forenses.

Velaztiqui había hecho un acuerdo por un año y seis meses de prisión, pero finalmente el juzgado decidió absolverlo. El fiscal a cargo de la causa podría presentar una apelación, pero esto no ocurrió por el momento.

¿Y la denuncia por violación?

Por otro lado, antes de morir, Natacha había presentado una denuncia contra dos hombres, a quienes acusó de haberla violado en enero de 2019 en un departamento de Belgrano. Según la actriz, le colocaron una sustancia desconocida en un trago para dejarla inconsciente y así poder abusar sexualmente de ella. Ambos acusados fueron sobreseídos ya que, según la Justicia, no había elementos que permitiesen indicar un abuso.

Fuentes cercanas a la investigación judicial afirman que se espera conseguir la clave del Ipad como una formalidad, ya que todas las pruebas indican que la muerte de Natacha no se trató de un asesinato sino de un hecho natural, consecuencia de sus graves problemas de salud.

Fuente: Infobae y Pronto