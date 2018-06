"La RFEF no puede estar al margen de una negociación de uno de sus trabajadores. No puede enterarse de que Lopetegui es el nuevo entrenador del Real Madrid cinco minutos antes de que se hago público", señaló el presidente de la REFEF, Luis Rubiales, en conferencia de prensa.

"Nos hemos visto obligados a prescindir de Julen Lopetegui", sentenció. Al tiempo que aseguró que no se sentía traicionado por Lopetegui de quien consideró que realizó "un trabajo impecable" pero "las cosas se han hecho sin participación de la RFE y eso no lo podemos pasar por alto".

Respecto a los jugadores a pocas horas del inicio de la cita mundialista aseguró: "Me siento muy cerca de ellos pero es una situación muy compleja. He hablado con ellos y garantizo que van a hacerlo todo para llevar a la selección lo más lejos posible. Esta no es la mejor situación y nos deja en una situación muy muy complicada. Pero no me voy a traicionar a mí mismo".

Añadió que "el mister ha querido despedirse de los jugadores pero ahora toca remar todos juntos".

No quiso mencionar al sustituto en el primer encuentro de la Roja del próximo sábado y que iban a tocar lo menos posible a la concentración.