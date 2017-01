Buenos Aires.- El titular de la Aduana y ex militar carapintada, Juan José Gómez Centurión, salió ayer a pedir “disculpas” frente a declaraciones vertidas en las que negó un plan sistemático para la desaparición de personas en la última dictadura militar y aclaró que esas fueron “opiniones de carácter absolutamente personal”, sin involucrar al gobierno de Mauricio Macri.

En un breve comunicado difundido esta tarde luego de recibir duras críticas de organismos de derechos humanos y dirigentes de la oposición y del propio oficialismo, el ex militar que participó de los alzamientos carapintadas de 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín señaló: “Frente a declaraciones vertidas por mi persona en un programa periodístico, debo aclarar que ofrezco una sincera disculpa a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida por lo expresado o las interpretaciones derivadas de ellas”.

En ese marco, Gómez Centurión añadió que “estas opiniones son de carácter absolutamente personal y no implica en forma alguna la forma de pensar del Gobierno ni de su equipo como tal”, con lo que buscó despegar al Gobierno de sus dichos pero no se retractó. En declaraciones pronunciadas a América TV, el director general de la Aduana consideró el pasado domingo que la última dictadura militar no consistió en un “plan sistemático para hacer desaparecer a personas”, sino en un “torpísimo golpe de Estado” y relativizó el número de desaparecidos al advertir que “no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras”.

Mientras que Margarita Stolbizer dijo que Gómez Centurión no merece “formar parte de un gobierno democrático”, la ex presidenta señaló que el ex militar cometió “apología del delito” y también consideró que “la reiteración de estas manifestaciones entre funcionarios de un mismo gobierno demuestra que no es Gómez Centurión, es Macri”.

“DD.HH., política de Estado”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, enmarcó ayer en una “opinión personal” las afirmaciones realizadas por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, sobre la última dictadura y sostuvo que “ya la Justicia se ha pronunciado” respecto del terrorismo. “Para nosotros es una política de Estado”, dijo.