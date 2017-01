A Lagomarsino le dan miedo los dichos de Arroyo Salgado

Para la jueza y ex esposa de Nisman, el técnico informático participó del crimen.

Buenos aires.- El técnico informático Diego Lagomarsino, propietario del arma de la cual salió el proyectil que causó la muerte del fiscal Alberto Nisman, dijo ayer que le “da miedo” que un juez federal diga que él es “parte de un plan asesino”. “Si una persona con total impunidad sale a decir eso, qué puede ocurrir después”, se preguntó Lagomarsino.

Las declaraciones del técnico fueron en respuesta a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, quien dijo que no tiene dudas sobre la participación de Lagomarsino en el hecho que terminó con la vida del fiscal. “No tengo dudas de su participación por múltiples elementos de juicio, algunos de ellos obrantes en el expediente y otros que la querella procurará acreditar en el momento procesal oportuno”, había dicho la jueza federal.

Luego de esto, Lagomarsino contó que tiene un custodio que lo acompaña a donde va y cuida su casa, y dijo que se siente “un objetivo, hoy más que antes”. “No creo que alguien se quiera preocupar por matarme, pero sí hacer algo para dañarme, que me agredan por la calle”, sostuvo el técnico informático.

A dos años de la muerte de Nisman, también habló la ex fiscal Viviana Fein, quien tuvo a su cargo la causa por la muerte de fiscal durante los primeros once meses y dijo que su actuación fue “totalmente normal”, que la causa “se mediatizó utilizando pruebas que no existen” y que eso lo va a demostrar científicamente cuando se presente ante el juez Ercolini una vez finalizada la feria judicial.

“Me guardé a silencio por mucho tiempo pero me sentí agraviada, con términos indecorosos hacia mi persona y debo aclarar por mi honra y por la memoria de mi madre quién es la doctora Fein y cómo trabaja”, explicó la ex fiscal, que mantuvo un fuerte enfrentamiento con Arroyo Salgado por el direccionamiento de la investigación.

Para Fein, las imputaciones que recibe obedecen a “que no se conoce la causa”, y reiteró que “si hubiese encontrado un encuadre legal (sobre la muerte de Nisman) hubiera emitido dictamen”. Aclaró asimismo que haberlo hecho sin hallar “pruebas contundentes” hubiese significado “una irregularidad gravísima”.

“Las cosas tienen que saberse, entenderse, esclarecerse en un cierto tiempo. No pueden dilatarse por décadas. La Justicia debe dar respuestas”. Mauricio Macri. El Presidente le exige más dinámica a la Justicia.