Las cámaras de seguridad del comercio, ubicado en Gatica y O’Higgins, marcaban las 22:57 del miércoles cuando Soledad observó que dos jóvenes habían entrado al depósito que tiene al lado de la despensa. “Estábamos por cerrar, atendiendo a las últimas personas que habían entrado. En eso, mi cuñada venía del depósito con mercadería y aprovecharon para mandarse porque quedó sin llave”, comenzó su relato la almacenera.

“Me ayudaron todos los vecinos de la cuadra. Me apoyaron y estuvieron pendientes de mis nenes, que están re asustados con todo lo que pasó”. Soledad Almacenera que enfrentó a los ladrones

Mientras le cortaba fiambre a unos clientes, vio la secuencia por las cámaras. “El primero que ingresó se llevó un cajón de cerveza en cinco segundos, el otro entró con una mochila y la empezó a cargar. A ese lo veo por las cámaras, corrí y lo agarré en el depósito”, expresó Soledad. Un tercero había quedado de campana y al ver a la comerciante salió corriendo.

“Lo tenemos identificado, le sacamos el documento. Me pedía por favor que lo dejara ir, que él trabaja, pero le dimos para que no le queden ganas de volver a robar”, sentenció Soledad sobre el ladrón, quien a través de su DNI supo que vive en el barrio.

Ante los gritos de la almacenera, sus vecinos salieron a ayudarla. Retuvieron al ladrón hasta que llegó la Policía, que, tal como sostuvo, “sólo lo esposó y lo llevó a la comisaría, no hizo nada más”.

“Mis nenes quedaron traumados, no pudieron dormir en toda la noche. Yo me acosté a las 8 y apenas dormí una hora, pero después me tuve que levantar para trabajar porque vivo de esto”. Soledad Almacenera que enfrentó a los ladrones

Cuestionó con firmeza el accionar de los efectivos policiales que para ella estuvieron flojos de reflejos. “Les pedís un móvil con suma urgencia y te empiezan a preguntar tus datos personales en vez de acudir”, sostuvo indignada Soledad.

“Llegaron, sí. Después salí a buscar otro móvil porque se me escapaba el tercero por la placita de Houssay, les dije. Cuando vuelve el móvil al comercio les pregunto si lo habían agarrado y me dicen que no. Entonces agarré la camioneta y salí a buscarlo yo”, relató sobre el tercero que había quedado de campana.

Esperaron la oportunidad

Las cámaras grabaron toda la secuencia

En las imágenes se ve cómo los tres jóvenes ingresan por la puerta del depósito. El primero se llevó un cajón de cerveza. Su cómplice cerró la puerta, abrió la mochila y se disponía a llenarla cuando apareció Soledad en escena. Atrás, la siguieron su cuñada y los vecinos.