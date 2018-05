A los 70 años, aprendió a leer escuchando la radio

En 2017 se puso en marcha el proyecto. De los 15 interesados cinco quedaron en el camino, pero el resto siguió y para este año sumaron tres estudiantes más. Uno de los alumnos es Ada Moreno, de 70 años. Cuando ella era niña los padres decidieron enviarla a la escuela. La llevaban a caballo desde el puesto a una escuela albergue. Pero a la mitad de primer grado, en las vacaciones, la retiraron y nunca más regresó. “Les dije a mis hijos: ‘Yo no tuve la posibilidad de estudiar porque mis padres no me mandaron, pero ustedes sí van a ir a la escuela’”, afirmó Ada.

Desde el primer momento, estuvo prendida a la radio. “Hacía lo que decía, después iba la maestra. Ya sé poner el nombre y otras cositas como el número de documento, el del teléfono y también estoy aprendiendo a sumar y restar”, contó orgullosa.

Las docentes y maestros especiales viajan a diario para dar clases. El Nihuil está a 65 kilómetros de San Rafael.

p14-f03-estudiante-abuela-mendoza.jpg

--> Fundó su propia escuela a los 12 años

En San Juan hay una pequeña escuela creada por y para chicos. La fue armando un nene de 12 años en el patio de la casa de su abuela, en un proyecto que hoy resulta fundamental para un grupo de chicos de distintas edades del barrio Las Piedritas, a pocos kilómetros de la capital. Leonardo Quinteros es el pequeño director de su escuela, que tiene seis cursos de primaria y también jardín.