A los 91 años, la reina de Inglaterra maneja su auto

Hace un par de semanas su esposo, el príncipe de Edimburgo, anunció su retiro de la política a los 96 años. Pero ella, por ahora, le escapa a la jubilación. Como si los años no pasaran, la reina no ha dejado ni un momento a un lado sus obligaciones como monarca. Y más allá de la actividad por cuestiones profesionales, mantiene algunas costumbres intactas, como manejar sus vehículos. Si bien no tiene registro (no le hace falta porque la ley la ampara), Isabel II agarró el volante de su Jaguar y se dirigió al Royal Chapel, en Windsor Park.

Firme junto a ella iba sentado su chofer, que ese día, evidentemente, no tuvo mucho trabajo. Esta no es la primera vez que se ve a la reina Isabel II al volante pero conforme va cumpliendo años, cada vez llama más la atención. Por supuesto, las redes no se han resistido y las fotos han corrido como la pólvora por ellas.