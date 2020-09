A los gritos, sin barbijo, Alfredo Casero protestó en el Congreso

En un video que se viralizó en redes sociales se vio al humorista Alfredo Casero sin tapabocas, arengando a una veintena de personas que lo rodeaban fuera del Congreso escuchando atentamente.

“Somos los únicos independientes”, sentenció el actor a los gritos y agregó que una señora de 80 años que le dijo “que tenía miedo" dejó de tenerlo al ver a la gente en la calle. “Si vos estás en tu casa y no podés venir no vengas, yo me cago en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos, lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución”, enfatizó el comediante, un claro opositor al Gobierno actual.

Luego, arengó al grupo de manifestantes para que insultaran a los gritos al Presidente Alberto Fernández. Al unísono, expresaron: “Alberto, andate a la puta que te parió”. El humorista utilizó sus redes sociales para retuitear el video en el que apareció junto a los manifestantes y cosechó cientos de comentarios, a favor y en contra de su polémica postura.