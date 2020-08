A los gritos, Yanina Latorre dijo que demandará a Jelinek y explotó Twitter

Una vez más Yanina Latorre se convirtió en tendencia en Twitter luego de anunciar que le mandará una carta documento a Karina Jelinek por las declaraciones que brindó sobre ella en la revista Gente. En medio del escándalo que se desató después de que la panelista revelara que la modelo tiene un romance con su amiga Flor Parise, la ex participante del "Cantando 2020" manifestó que le gustan los hombres y las mujeres y que no elige de quién enamorarse.

A los gritos, Latorre se despachó contra Jelinek y el periodista que en un pasaje de la entrevista aseguró que ella la había obligado a salir del clóset. "La pregunta es tendenciosa, yo no la obligué a salir de ningún clóset. Aparte, desde el día uno que lo dije, lo tuitea todos los días. Ponele que sale algo mío gravísimo que yo no quiero que se sepa, si yo lo tuiteo, lo levanto. Yo cuando algo no me gusta, silencio", sostuvo la angelita.

"Preguntó tendencioso, yo no la saqué del clóset, lo voy a llamar.Voy a llamar al que escribió la nota, estoy podrida de esto", exclamó enojada.

"Me di cuenta de cuántas personas pasan por eso. Recibí miles de mensajes de gente apoyándome", dijo De Brito citando las palabras de Jelinek. "Si, de haters (odiadores) de Twitter de 12 años", lo interrumpió Latorre, menospreciando el respaldo que tuvo la modelo en las redes sociales.

Embed

"Lamento mucho que en el 2020 la gente la siga pasando mal por su elección sexual", continuó De Brito, a lo que Yanina replicó: "Y yo lamento que una chica de casi 40 años en el 2020 se cuelgue de pibitos de 12 años que por ahí sí tienen problemas con su sexualidad, y se victimice con algo que es muy grave"

"Y peor es que siga recordando lo que me pasó, chicos, me metieron los cuernos, fui víctima y no me puedo hacer cargo de lo que hace Diego con su vida privada", expresó a los gritos.

"Sigue preguntándole a Jelinek la revista Gente. ¿Sentís que fue hipócrita Yanina pidiendo respeto y privacidad cuando vivió un episodio con su marido?", leyó el conductor de LAM. "¿Qué tiene que ver que me metan los cuernos con que esta piba mienta? No me puedo hacer cargo lo que hace Diego con su vida sexual", estalló Yanina. "Qué tiene que ver que la pasé mal, peor ella cuando le metieron preso al marido, que se casó por interés. Por favor, ¿y de eso por qué no habló nunca?", sentenció.

"Cada vez que le preguntás por Fariña, Jelinek no contesta. Desde que empezó el "Cantando" lo está usando todo el tiempo, das una tapa hablando de esto. A ver, por qué si cuento nivel de detalle en la relación de Cubero con Mica Viciconte o Moyano con Nicole no pasa nada, nadie se ofende, y si cuento detalles de la relación de ella con su novio, que no conté un detalle morboso, que hacían fiestas en la pileta y la gente los aplaude. Conté cómo se conocieron, cómo la mina dejó al marido y no doy detalles de otras cosas por respeto", manifestó.

"A mí me da lástima que a los 40 años siga haciendo estas fotos que atrasan, que siga haciendo estas notas. Ese doble juego del hombre y la mujer lo hace un montón, me acuerdo en un evento de Caras que había un video de ella chapando con Paz Cornú", disparó.

Las palabras contra Jelinek y los modos de Latorre tuvieron gran repercusión en las redes sociales.

https://twitter.com/LeluBalostro/status/1298625315657469952 Siento que a yanina Latorre le va a agarrar un patatum en cualquier momento, cálmate reyna — Letonia (@LeluBalostro) August 26, 2020

https://twitter.com/juuliwonder/status/1298622914942697473 Yanina latorre y yao cabrera en tendencias? Nos merecemos el dólar a mil, el covid y la tormenta de santa rosa — Julietita (@juuliwonder) August 26, 2020

https://twitter.com/_ggirl_/status/1298624982436765696 "No hablo mal de nadie" dice yanina latorre en LAM JAJAJAJAJAJAJAJA — -A (@_ggirl_) August 26, 2020

https://twitter.com/hxldm3closer/status/1298625048023044096 no hablo mal de nadie dice y a los segundos le tira mierda hasta a la hormiga que pasa



yanina latorre señores — Cαм• (@hxldm3closer) August 26, 2020

https://twitter.com/giana_belen/status/1298626182636802048 Yanina Latorre es tan homofóbica que habla de los "problemas sexuales" de otros !!! Pero de la sexualidad del marido no habla y siguen juntos para demostrar ser la flia feliz ... — GIANI (@giana_belen) August 26, 2020

https://twitter.com/marielacejasok/status/1298625402202722305 Yanina Latorre que carajo le importa si tiene novia o novio karina jelinek? CÓMO VIVE cómo viaja es problema de ella ...Encima le quiere mandar carta documento jajaja pero la cizaña que tiene esa bicha — marielacejasok (@marielacejasok) August 26, 2020

https://twitter.com/VirgiiiL/status/1298625238545170433 CHICOS YANINA LATORRE ES EL PERSONAJE DE REESE WHITERSPOON EN LITTLE FIRES EVERYWHERE — Vir (@VirgiiiL) August 26, 2020

https://twitter.com/BozicovichJulia/status/1298624279848902656 Yanina Latorre que ganas de que calles hermana , NO PODES SER TAN DENSA Y MAL HABLADA — Julia (@BozicovichJulia) August 26, 2020

https://twitter.com/Valeria41472610/status/1298625200783753216 @LosAngeles_ok @AngeldebritoOk juro que trato de ver el programa! Pero la agresividad y la histeria de Yanina Latorre, es muy fuerte para la mañana — Valeria (@Valeria41472610) August 26, 2020

https://twitter.com/giana_belen/status/1298625007770390529 Estaba haciendo zapping y Yanina Latorre siempre gritando la puta madreeeeee — GIANI (@giana_belen) August 26, 2020

https://twitter.com/GINA13349181/status/1298628582152044544 Yanina latorre dice que la gente que sigue a la hermosa de karina son chicos de 12 años cuando ella hace vivos con lizardo Ponce a quienes siguen Literalmente chicos de 12 años y gente inmadura literal yanina quedo así:#LAM pic.twitter.com/ri9Rg98UJH — G I N A (@GINA13349181) August 26, 2020

https://twitter.com/AzuulCandelaa/status/1298625142571098112 Prendí dos minutos la tele y esta Yanina Latorre a los gritos enojada. Señora baje dos cambios — ✨ (@AzuulCandelaa) August 26, 2020

https://twitter.com/EzequieLeon1/status/1298626867570913281 Yanina Latorre diciendo qué todes qué saltaron por Karina Jelinek cuándo la sacó del closet somos pibitos de 12 años..

SEÑORA ACEPTE LO QUÉ HIZO — Ezequiel León (@EzequieLeon1) August 26, 2020

https://twitter.com/PilarOlguinC/status/1298629125591179264 Yanina LaTorre le echa la culpa a Karina Jenilek por tener 40 años y tener “problemas” con su sexualidad? ALGUIEN LE PUEDE DECIR A YANINA QUE NO DA? Que todo lo que dice NO DA. Me da vergüenza esa mina — Pilar Olguin (@PilarOlguinC) August 26, 2020

snsnsnsnsnsns