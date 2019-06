A los tortazos, Wanda le festejó los 49 a Marley

“¡Así me despertaron Wanda y estos sátrapas! No me puedo sacar el olor a crema de la torta y al alcohol que me tiraron encima”, escribió Marley en sus redes sociales, junto a una divertida foto, en la que se lo ve con la cara cubierta de torta, rodeado por sus compañeros de viaje, mientras se encontraba en la cama del hotel. Luego Wanda retomó la calma y saludó amorosamente a Marley: “Feliz cumple @marley_ok. Feliz de compartir este día tan especial con vos. Te deseo lo mejor hoy y siempre”.