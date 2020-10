A Machín lo hicieron esperar, se enojó y lo sacaron del aire

Ante la inesperada reacción del actor Piaggio le preguntó, “¿Estás con mala onda?”, y Machín respondió irónico, mientras se tomaba un mate: “No, ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Hace cuarenta minutos que estoy esperando para la nota”.

"Vos quedaste expuesto, papá": Luis Machín protagonizó un desagradable momento en vivo

Acto seguido, el periodista lanzó, “estoy sorprendido por tu mala onda, Luis y, cada vez más ofuscado, Machín señaló: “No, no... Yo estoy sorprendido porque estuve cuarenta minutos esperando para hacer la nota, por eso. Y que no me hayan dicho nada, no sabía si estaba al aire o no. Es difícil así”.

Sucede que, a raíz del Covid, los artistas no pueden ir al estudio de televisión y, este tipo de notas se realizan a través de Skype o Zoom. Y eso, por momentos, dificulta la comunicación entre el equipo de producción y los entrevistados. “Es la primera vez que nos pasa. Todos los colegas tuyos que están pasando por este momento entienden que es un programa en vivo de tres horas en el que pasan situaciones”, aseguró Piaggio.

Lo cierto es que para calmar las aguas, Machín trató de bajar el tono de su reclamo. “No los conocía y no me avisaban, entonces yo no sabía si estaba al aire, si tenía que poner la cámara o el micrófono, estaba confundido, pero estoy acá”, dijo. Sin embargo, periodista decidió dar por terminada la entrevista en ese instante. “Está bien, bueno, te deseo un lindo streaming, gracias Luis”, dijo al tiempo que el actor desaparecía del aire.

Luego Piaggio manifestó su indignación frente a lo ocurrido: “Qué desagradable, por Dios. ¡Qué desagradable! Este programa se maneja con respeto hacia todos los actores. No voy a permitir que en esta pantalla de Crónica y en este programa salga gente tan desagradable como lo que pasó recién con Luis Machín. Todos los actores entienden que esta es una señal en vivo y que hay mucha gente trabajando en pandemia”, aseguró.

Para cerrar el conflicto, el periodista se dirigió al actor y dijo, “¿Sabés lo que me quedo contento, Luis Machín? Que quedaste vos expuesto, papá. La mala onda que generaste vos con el público. Queríamos charlar un poquito y brindarte la promoción como hacemos con todos los artistas en este difícil momento”.