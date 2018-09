"A Messi tenemos que darle señales de cambios en AFA"

Además, el Chiqui volvió a manifestar con seguridad que Lionel Messi retornará a la Albiceleste: “Va a volver a la Selección. Tenemos que darle señales que se está realizando un cambio en la AFA, que sepa que las responsabilidades las asumimos los dirigentes y el cuerpo técnico, no él”.

Al final, Tapia se refirió, ya más a la distancia, al ciclo de Jorge Sampaoli. “Todos queríamos al otro Sampaoli (el de Chile), pero tal vez no lo pudo desarrollar por situaciones que se dieron. Tenemos que aprender de esto para que no vuelva a pasar, tenemos que acertar en la próxima decisión que demos, no podemos fallar. No se fue de la mejor manera, tendríamos que hablar, le tengo aprecio”, reconoció.