A Nico Riera no lo invitaron al tributo a Romina Yan

“Creo que por ahí hubo como cierta falta de información en cuanto al homenaje a Romina Yan. Había que diferenciar el homenaje de un reencuentro de Casi Ángeles. Creo que la gente esperaba un reencuentro de Casi Ángeles y no era eso”, dijo Riera en Por si las moscas. Y luego acotó: “Tampoco me invitaron, pero no quiero entrar en ninguna polémica”. “Entiendo el fanatismo, fueron cuatro años muy fuertes. Para mi carrera, mi vida”, cerró el actor.