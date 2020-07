"A ninguno le tocó gobernar en una pandemia"

"Muchas veces cuando escucho consejos, y siempre estoy abierto a escucharlos porque creo que todo me fortalece y me permite alcanzar un mejor criterio, pienso por qué me están dando estos consejos si a ninguno de los que me aconseja le tocó vivir la odisea de gobernar en la pandemia", dijo.

alberto fernandez conferencia cuarentena.jpg

Se trató de la primera vez después de poco más de un mes que el Presidente concurrió de manera presencial a un acto fuera de la residencia de Olivos, luego de que el 17 de junio la Unidad Médica Presidencial le recomendara "continuar desempeñando sus tareas habituales en su residencia y restringiendo al máximo posible el contacto interpersonal", por el avance del virus.

Además, el Presidente recalcó la labor de 60 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el coronavirus, en el marco de la denominada operación Manuel Belgrano, y dijo que "se ganaron el reconocimiento de todos los argentinos".

"Son una generación de oficiales que debieron enfrentar algo único en la historia, poner todo el esfuerzo para preservar la vida de los argentinos. Hicieron mucho. Y esto habla de las FFAA que nosotros queremos integradas a la sociedad", concluyó el mandatario al encabezar el encuentro de camaradería de las Fuerzas Armadas en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa.