"A Pacífico le voy a estar agradecido toda la vida"

“Al hincha, a la familia Canales y a toda la gente de Pacífico voy a estar agradecido toda la vida. Fue una decisión difícil porque en el Decano soy feliz y no me gustaría irme si es por lo sentimental. Pero lo vi más por el lado deportivo, del crecimiento futbolístico”, declaró el delantero a modo de despedida.

Si bien todavía no hay nada confirmado, el atacante reconoció que tiene ofertas concretas de equipos del Federal A que comenzará a fines de agosto. “Me costó mucho decidir, yo allá en Neuquén estaba cómodo, la pasé muy bien el tiempo que estuve. Lo hablé con mi familia y mi novia, y me apoyé mucho en ellos”, agregó el ex CAI de Comodoro.

En las últimas horas algunos trascendidos lo vincularon con Cipolletti, aunque el jugador dijo que aún no tiene nada confirmado. “Creo que después del 30 de junio, cuando termine el torneo, voy a tener novedades. Porque ahora o están en plena competencia o aún no se empezaron a armar, ya que tampoco se sabe cómo va a jugarse el próximo torneo”, concluyó Jesús.

Parroni a Madryn

Además de las bajas de Jesús Molina, Lucas Reynoso y Nahuel Altamirano (la columna vertebral del Decano finalista), en las últimas horas se sumó la de Gabriel Parroni. El Pela jugará justamente en J.J. Moreno, con quien el aurinegro perdió la final del pasado certamen.

Desde lo positivo se pueden enumerar el arreglo con el arquero Nelson Schonberger y los arribos del volante Héctor “Pachorra” Castro (ex Deportivo Roca) y los delanteros Octavio Giménez (ex Alianza) y Emiliano Paponi, entre otros.

