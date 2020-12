Tras los dichos de Vladimir Putin, quien aseguró que aún no se puso la vacuna Sputnik V debido a que no está autorizada para ser usada en mayores de 60 años, los planes del gobierno por traer la tan preciada formula cambiaron rotundamente. Es que según informaron los medios nacionales, el vuelo de Aerolíneas Argentinas que tenía previsto salir la próxima semana a Rusia, podría ser reprogramado.

"No está definido el día de partida. Algunos hablan del 21, pero ese día no es, aparentemente. Puede ser el 22 o 23. Por ahora está todo hermético y no llega mucha más información", explicaron desde la aerolínea de bandera, a La Nación.

Por su parte, Infobae señaló que hay muchísimo enojo en el gobierno respecto a todo lo acontecido, tras los dichos de Putín. “No vamos a enviar el avión de Aerolíneas Argentinas como estaba planificado, ni vamos a hacer ningún esfuerzo por traer las 300 mil vacunas, y estamos analizando la cláusula de revisión frente a la posibilidad de que no se apruebe el uso de la vacuna para mayores de 60 años”, anticiparon fuentes oficiales a ese medio.

vacuna rusa portada.jpg

Ese mismo medio dejó entrever que todo esto puede cambiar, debido a que el asesor principal del ministro de Salud de la Federación Rusa, Alexey Kuznetsov, describió que la vacuna aún está siendo sometida a más pruebas y que después del 20 de diciembre conocerán los resultados respecto a las personas mayores de 60 años.

“El desarrollador de la vacuna está analizando datos clínicos y preparando un informe sobre la base del cual se tomará una decisión sobre la posibilidad de utilizar la vacuna contra el COVID-19 en poblaciones mayores de 60 años”, contó.

Marcha atrás y plan original

En tanto, desde Clarín explicaron que, pese a que el plan para traer las vacunas fue puesto en duda, el mismo sigue en marcha.

“A las 10.55, un funcionario de alta confianza de Alberto Fernández, decía que la Argentina iba a traer la vacuna sólo cuando estuviera aprobada para ser usada también en mayores de 60 años, insiste con esa misma postura. A pesar de que en el medio, ante la incertidumbre, desde Moscú, la comitiva del Gobierno volvió a confirmar que el 23 de diciembre llega el vuelo a Ezeiza y, en consecuencia, otro grupo de funcionarios de alto rango se encargó de desmentir la noticia de que se había postergado el plan de vuelo", publicó el diario porteño.

Agregó: "Finalmente, pasadas a las 16, el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, despejó dudas y confirmó que "sigue el plan original" para traer la vacuna. Es decir, de no surgir otro imprevisto, un Airbus 330 de AA partirá el 22 de diciembre y regresará tras una breve escala de cuatro horas en Moscú”, expresó ese medio, dando por sentado que las vacunas llegarán antes de Navidad.

gines gonzales garcia

En este sentido, y según informó Télam, el vuelo, nominado AR 1060, insumirá 34 horas aproximadamente, de viaje neto: está previsto que parta el próximo martes a las 3.30 de la madrugada y arribará, sin escalas, al Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo luego de 16 horas.

En tanto, el regreso está previsto para el miércoles 23 a las 18.30, luego de 18 horas de viaje.

A estas 34 horas habrá que sumarle el tiempo que demande la carga de las vacunas, y ,dado que el retorno es inmediato, al igual que sucedió con los vuelos a China, estarán a cargo del periplo 10 tripulaciones, entre pilotos y copilotos.

Las fuentes indicaron que está previsto que posteriormente se sumen otros vuelos similares para continuar con el traslado de nuevas dosis, aunque aún resta definir las fechas.