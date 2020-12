A plena luz del día y a punta de cuchillo, les robaron las bicicletas

El hombre señaló que los malvivientes los atacaron con cuchillos tipo Tramontina, que para asaltarlos se los apoyaron en el cuerpo. “Menos mal que entregaron todo y no se resistieron. Fue muy rápido y quedaron muy asustados”, agregó.

ON - Paseo Costero Rio Neuquen (3).jpg Omar Novoa

Dijo que los que fueron testigos del robo el lunes por la tarde, al principio no entendieron lo que estaba sucediendo. Si bien no actuaron en el momento, algunos que vieron toda la escena salieron a correrlo y otros los asistieron y les prestaron sus celulares para dar aviso a sus familiares.

“Cuando me avisaron que mi único hijo había sido asaltado, salí con el corazón en la boca. No sabía cómo estaba, qué le había pasado. Fue un alivio que no le haya pasado nada. Mi hijo está bien, pero a uno le agarra una angustia, una bronca. Uno es un obrero, lo que le cuesta a uno comprar una bicicleta o el celular, que juntamos plata entre el abuelo, la mamá yo”, se lamentó.

ON - Paseo de la Costa dia de la primavera (3).jpg Omar Novoa

Beltrán señaló que los jóvenes viven cerca de esa zona balnearia y que salían a andar en bicicleta por el lugar asiduamente. Sostuvo que ellos estaban andando en bicicleta, no estaban detenidos. “No es que se metieron donde no había nadie o de noche. Es un lugar donde va todo el mundo. Había gente tomando mate. Es un paseo habilitado, para qué tanta obra si no nos sentimos seguros”, se preguntó.

El padre de la víctima del robo, señaló que ese hecho de inseguridad le puede pasar a cualquier vecino que se acerque al espacio público.

“Tengo una tristeza enorme, no pude dormir. Todo el mundo va al paseo de la Costa, pero hoy no me siento seguro. Uno tiene que ir armado a tomar mate, es una locura o hay que dejar de ir”, se preguntó el padre en declaraciones a Lu5.