Estados Unidos.- Dos meses después de que se los relacionara sentimentalmente, Sienna Miller y Brad Pitt se mostraron juntos y cómplices en el Festival de Glastonbury. El ex marido de Angelina Jolie se encontró con la ex de Tom Sturridge y Jude Law en el evento al que asistió junto al músico Noel Gallagher y a los actores Johnny Depp y Bradley Cooper. Testigos del encuentro aseguran que no pararon de acariciarse. Más tarde escaparon de las miradas indiscretas y se dirigieron a un motorhome Winnebago privado.