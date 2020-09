¿A propósito? La extraña teoría sobre el caso Boca

"Esto queda grabado. Yo voy a seguir viniendo. La discusión no se gana hoy sino más adelante. Que quede claro, no fueron a buscar el virus pero cuando ya lo tenían adentro, con los primeros casos... ¿Por qué se fue Russo entonces el día que empezó todo? Porque se venían todos los casos", aseguró Bulos, en su particular teoría. Todo al aire en el Súper Mitre Deportivo.

Y no se quedó con ello sino que redobló la apuesta y fue mucho más allá. "Acá los espero cuando a otros equipos le falten dos jugadores clave y Boca los tenga a todos. Riquelme la tiene clara", indicó quien también se desempeña en Fox Sports.

https://twitter.com/RodyGallego/status/1301864216912068614 @federicobulos lo que dijo este muchacho anoche en @radiomitre que todo boca se contagió a propósito, que es todo estrategia de riquelme! Bulos es tan grande el dolor que tenes, y sobre todo la tenes con River y con gallardo! Se te escucho muy dolido #90MinutosFox @FOXSportsArg pic.twitter.com/CfIppLRDu3 — RODY GELLEGO (@RodyGallego) September 4, 2020

Sus compañeros en el estudio le refutaron los dichos. El siempre criterioso Diego Latorre por ejemplo le recordó sorprendido "Riquelme jamás hizo trampa", pero Bulos bancó su controvertido pensamiento.

¿Será, salvando distancias, una historia similar al famoso bidón de Branco? ¿Trampa o viveza?

La versión oficial

En paralelo, el presidente de Boca Jorge Amor Ameal se refirió a cómo pudo haber surgido el brote de coronavirus en la concentración del hotel de la zona de Tristán Suárez: "no creo que haya salido o entrado gente de la burbuja. Hicimos un gran esfuerzo para que todos estuviéramos en el hotel. Había un falso negativo y terminó contagiando a todo el mundo".

"Realizamos once testeos al plantel desde que comenzó esto. Mañana se va a testear y se va a realizar el PCR correspondiente, y el miércoles vamos hacer otro hisopado y los estudios cardiológicos. Tratamos de hacer todo bien, hicimos todo lo que un sanitarista dijo que hay que hacer, pero nos mató un falso negativo", añadió.