A qué hora y en dónde ver el sexto juego de la final de la NBA

Butler, quien también fue el héroe en el tercer juego con una marca de 40 puntos, viene siendo el jugador más valioso de la final, y no es poca cosa, ya que en frente tiene al magnífico LeBron James, quien en el quinto juego anotó 40 puntos, aunque no alcanzaron para un festejo adelantado.

https://twitter.com/AleRPerez/status/1315290411854946304 Jimmy Butler lidera a Miami en los principales rubros estadísticos durante la serie Final: 29,0 pts, 8,6 reb, 10,2 asis, 2,6 rec y 0,8 tap. Es el 2do jugador que lo consigue en la historia de la NBA. El otro es su rival, LeBron James, que lo hizo en 2016, con Cleveland ante GSW. pic.twitter.com/ePYNQ0YpPy — Alejandro Perez (@AleRPerez) October 11, 2020

Como sucede con las grandes estrellas, siempre están bajo la lupa y LeBron, pese a que demuestra partido a partido, que siempre está a la altura, viene siendo sumamente criticado. Es por eso, que Magic Johnson salió a bancarlo, y lo comparó con Michael Jordan.

https://twitter.com/NBALatam/status/1314982108331474945 40 PTS, 13 REB, 7 AST, 3 ROB



Año 17. LeBron #NBAFinalspic.twitter.com/kjv8BCGtYT — NBA Latam (@NBALatam) October 10, 2020

La leyenda de los Lakers y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, expresó en ESPN, que "Michael Jordan no tenía este tipo de presión, yo no tenía este tipo de presión, Larry Bird no tenía este tipo de presión".

Los Lakers ganaron 16 veces el anillo de la NBA, una menos que Boston Celtics -máximo campeón-; mientras que Miami lo conquistó tres veces, en 2013 por última vez.