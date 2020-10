El basquetbolista neuquino que vivió una pesadilla y ahora se va a jugar a Bari

“La lesión fue fuerte. Una quebradura en el acetábulo y en el isquion. Fui muy consciente de todo lo que me estaba pasando. Si hay algo que quiero hacer hasta el día de mi muerte es jugar al básquet. Me puse a estudiar, leer sobre el tema, a consultar a médicos. Ver cómo ayudar a regenerar y a jugar al básquet. A todos los que me dijeron que podía o no les dije que iba a volver a jugar. La rehabilitación la cumplí muy bien, aparte de Martín me ayudó el profe Javier Mendoza, y lo estoy por lograr", asegura emocionado el ex Centro Español a LM Neuquén.

Adria Bari COLPO ADRIA, ARRIVA L'ITALO ARGENTINO RODRIGUEZ DUHALDE SANTIAGO!Al già competitivo roster allestito dalla... Posted by Adria Bari on Saturday, October 10, 2020

"Me ayudó mucho el tema de la cuarentena, que estén todos parados. Anímicamente, para decir que no estaba perdiendo el tiempo, que no se estaba pasando la temporada... Me benefició en ese sentido. Me habían dicho que podían ser 9 ó 10 meses, llevo 7 y medio y me siento muy bien. Hace 4 meses que estoy practicando, ‘piano a piano’ con un preparador físico, escuchando mucho a mi cuerpo, respetando la alimentación, los descansos. Trabajando mucho la cabeza para fortalecer el cuerpo", reflexiona el escolta, sumamente feliz.

"Me vino bárbaro estar con mi familia, acompañado y contenido por el amor de mi gente. No me faltó nada este tiempo", agrega luego de otra jornada a pleno básquet con los chicos de sus pagos. Y de otro brindis en la sobremesa, porque si hay algo que Santi sabe como nadie es vivir, disfrutar de los pequeños placeres y de los afectos.

El nuevo gran desafío

"Ya hace un mes y medio que tomé decisión de conseguir otro manager y buscar club. Me siento apto, a la altura, estoy entrenando con los chicos de San Martín y me doy cuenta que puedo. Estoy haciendo trabajos de resistencia aeróbica que me mandó Claudio Frattoni, alguien con una pasión muy grande hacia el deporte, el cuerpo y lo físico. Siempre estoy en contacto con él, fue Preparador Físico de Centro Español muchos años, aprendí mucho. Está en Italia, cerca de donde voy a ir y tiene una familia hermosa", celebra la ayuda del profe.

"Estamos celebrando en familia. Fue difícil conseguir nuevo club, tuve dos o tres ofertas pero el tema de la lesión generaba desconfianza. Por suerte me recomendaron como buena persona y jugador que rinde. Todos contentos acá en San Martín, en mi querida Neuquén. Me siento super preparado algo soñado", culmina Santi Rodríguez, quien vivió una pesadilla pero el básquet, como la vida, le da revancha. Se lo merece.