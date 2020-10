A los 13 su mamá lo echó y vivió en la calle; la dura vida de la figura de la final de la NBA

A los 13 años su mamá lo echó de casa con una frase tan inexplicable como dolorosa: "No me gusta tu mirada". Allí empezó el drama pero a la vez así también comenzó a hacerse fuerte en la adversidad Jimmy Butler , la gran figura de las Finales de la NBA .

Sin el estatus de superestrella de la liga, el alero texano no necesita los elogios de nadie para brillar y creer que es mejor que cualquier rival que se le ponga enfrente. Siempre ha sido así. Sólo se tenía a sí mismo y su autoconfianza para intentar alcanzar el sueño NBA que estuvo a punto de truncarse. Y ahora, justo él, la rema de atrás y no se da por vencido ante los Lakers. Cómo se va a rendir si no bajó los brazos en momentos muchos más tristes y de sufrimiento extremo.