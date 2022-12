A qué periodista contrató América para reemplazar a Viviana Canosa, que se fue a LN+

Fue una sorpresa para todos cuando minutos antes de salir al aire en su programa, Viviana Canosa anunció que la emisión no saldría ya que desde las autoridades del canal les habían prohibido presentar un informe que, según se supo, era muy crítico contra Sergio Massa , quién acababa de asumir como nuevo súper ministro de economía. El conflicto terminó con la renuncia de la conductora (con posterior acuerdo para ir a LN+), y que Gonzalito Rodríguez ocupara temporalmente su lugar en A24.

Ya llegados a diciembre, desde el canal ya están organizando lo que será la nueva programación de la emisora, y en búsqueda de reemplazar ese toque picante que tanto caracteriza a la ex Intrusos, decidieron apostar por un periodista que está en pleno auge de popularidad.

Viviana Canosa reemplazada 2.jpg

Los mensajes de Viviana Canosa al momento de salir de A24

Cuando se dio su salida del canal, la conductora realizó un fuerte hilo de twitter en donde explicó el porque de su renuncia.

“Esta noche ha terminado nuestro ciclo Viviana con vos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica”, había dicho en su momento Viviana.

Viviana Canosa reemplazada 1.jpg

“Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo”, agregó en el hilo de su despedida.

“Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas. Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño. Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche”, cerró la conductora.