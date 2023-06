A tres meses del divorcio, habló el ex de Fátima Florez y explotó todo

Sin embargo, en Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen insistió y a pesar de que no pudo sacar al aire a la ex pareja de Fátima Florez , quien hace un tiempo aseguró que quería reconquistarla, si pudo hablar por mensaje unas palabras para ver cómo está actualmente.

“Hablé con Norberto Marcos, el marido de Fátima Florez, hace rato que no se sabe nada del tema y me dio detalles de cómo está hoy en día, a 90 días de la separación, merece ser contada toda la explicación que me dio Norberto de por qué no quiere darme una entrevista”, reveló el periodista antes de leer el mensaje que le envió.

“Te agradezco la intención Juan, pero por el momento no estoy en condiciones de dar una nota. Cuando el médico me de el ok la hacemos. Estoy muy sensible y me emociono de nada y no me hace bien. Espero me comprendas”, aseguró Norberto Marcos a Juan Etchegoyen.

Norberto Marcos y Fátima Florez 2.jpg

“No es que estoy así por el tema de la separación. Es algo que arrastro desde el infarto. Tengo 4 operaciones de corazón y de ahí que no puedo manejar como quisiera mis emociones”, explicó el ex esposo de Fátima Florez.

“Con Fátima todo bien. Tratando de recomponer todo de a poco. Hablé públicamente pero no me hizo bien. Hablé porque no podía seguir escuchando tantas mentiras pero no me hizo nada bien”, cerró el productor teatral.