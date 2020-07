A tres meses de su debut, Laje deja su ciclo de los domingos

Al comunicar su determinación, Laje argumentó que tiene muchas horas en pantalla. Es que además del envío del domingo, de lunes a viernes comanda Buenos días, América, de 7 a 11. Además, es piloto de avión y vuela los fines de semana.

"Antonio nos dio una mano desde el principio cuando arrancó la pandemia. El programa se iba a llamar Especial Coronavirus, pero le cambiamos el nombre. Teníamos pensado que saliera al aire lo que durara esto, pero todo se alargó y así llegamos hasta hoy. Yo le pedí un favor, y la verdad es que lo fui estirando, lo fui estirando... pero lo concreto es que se prolongó más de lo previsto”, explicó Liliana Parodi, gerenta de programación de la señal.

antonio laje (2).jpg

"Muy a mi pesar Antonio dejará el programa. Además no queremos descuidar las mañanas: BDA es un clásico con mucha audiencia, reconocido por el público. Es increíble lo que Antonio está trabajando, su labor periodística y lo que se lo respeta en el medio, por eso yo me estaba abusando un poco de su generosidad. Y me voy a abusar un poquito tiempo más de su paciencia. Estamos trabajando para resolver y estrenar otra opción en ese horario”, agregó a mano derecha de Daniel Vila, uno de los dueños de la emisora.

“Por suerte hay ideas y productoras con nuevos proyectos, pero todavía es necesario pensar en programas que no involucren invitados ni gente de más en los estudios; tenemos que evaluar productos acordes a estos tiempos. Vamos a seguir poniendo al aire programas en plena pandemia, con los cuidados que la enfermedad requiere. Continuaremos haciendo televisión, que es lo que sabemos hacer”, concluyó Parodi.

Si bien el ciclo periodístico aún no tiene fecha certera respecto a su final, en septiembre ya no estará al aire.