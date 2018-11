En tanto, en el grupo de la red social Facebook "Los 44 Del ARA San Juan", Claudio Rodríguez, hermano de un tripulante, pidió en un video, y en nombre de todas las familias, "respuestas".

"Ya hace un año que se nos perdieron los chicos y no sabemos dónde están. Queremos que el Gobierno y la Armada nos digan las coordenadas reales de dónde están. Y que el Gobierno deje de premiar a los que tengan algún tipo de responsabilidad con la pérdida del ARA San Juan para mandar a otras Embajadas", dijo.

El hombre reclamó que la justicia "actúe ya y que nos digan quienes son los jerárquicos responsables de que se pierda el San Juan".

"No puede ser que no sepamos nada y también pedimos que la Bicameral nos de los resultados de la investigación que está haciendo. No dan más nuestros corazones. Queremos saber dónde están nuestros seres queridos", terminó.

Un rato antes del acto oficial, a las 15, los familiares realizarán -como lo vienen haciendo cada día 15- una concentración en el ingreso al predio de la Base Naval para reafirmar su reclamo de que continúe la búsqueda.

En las semanas previas al aniversario de la desaparición, la Armada coordinó en la base marplatense junto a los familiares los detalles de la ceremonia, que según adelantaron será "austera" y se centrará en un "homenaje y recuerdo" a la tripulación de la que nada se sabe desde el 15 de noviembre de 2017.

La última vez que el Presidente tuvo contacto directo con los familiares fue cuando los recibió el 6 de febrero de este año en la Casa Rosada y allí les expresó su "dolor" por el episodio.

